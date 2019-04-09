الان تتابع طلبات الاكتتاب على سندات “أرامكو” تتجاوز 85 مليار دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

ذكرت مصادر مطلعة إن طلبات الاكتتاب على باكورة إصدارات السندات الدولية لشركة أرامكو السعودية فاقت 85 مليار دولار، في رقم قياسي يبرز مدى ثقة السوق في عملاق النفط.

ومن المتوقع أن تجمع أرامكو نحو 10 مليارات دولار من صفقة السندات، المقرر تسعيرها في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، ويُنظر إليها كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة السعودية.

وقبل تسويق الصفقة ذات الست شرائح، أمس الإثنين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن “المؤشرات الأولية لمدى الاهتمام بالأوراق المالية تشير إلى أكثر من 30 مليار دولار”.

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والطلب على الأوراق المالية هو الأضخم بالنسبة لسندات الأسواق الناشئة منذ طلبات اكتتاب تجاوزت 52 مليار دولار على سندات بقيمة 12 مليار دولار طرحتها قطر العام الماضي.

واجتذبت سندات أرامكو طلباً من شريحة واسعة من المستثمرين إذ أن الأرباح الهائلة للشركة المملوكة للدولة ستضع تصنيف دينها “في حالة عدم تقييده باعتبارات الروابط السيادية” على قدم المساواة مع شركات نفط مستقلة كبرى مثل إكسون موبيل وشل.

يأتي الإصدار في أعقاب استحواذ أرامكو المزمع على 70 % في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” مقابل 69.1 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة يرى كثيرون أنها تحويل أموال حكومية يستهدف دعم خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية.

وقال عضو مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “تي.إس لومبارد”، ماركوس شينيفيكس: “تصدر هذه السندات لسبيين، ترسيخ مكانة أرامكو هوية مؤسسية مستقلة وتمكين نقل الثروة إلى خارج الشركة”.

لكن “أرامكو” قالت إن “إصدار السندات غير مرتبط بالاستحواذ على سابك”، ويرى كثيرون أنه “إجراء لبناء العلاقات مع المستثمرين الدوليين قبل الطرح الأولي، الذي كان مقرراً العام الماضي لكن تقرر إرجاؤه إلى 2021”.