شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت اليوم ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 45.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%. Advertisements وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 45.83%، تليه الأمان بنسبة 11.93%، ثم سنرجى بنسبة 10.69%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.61% ثم أسمنت أبيض بنسبة 9.03%، ثم وطنية بنسبة 5.26%

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