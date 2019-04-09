شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 9-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-4-2019 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 3 دولار فى التعاملات الفورية.

وأصبحت اسعار الذهب في مصر كالتالى:

عيار 18 : 535 جنيها

عيار 21 : 625 جنيها

عيار 24: 714 جنيها

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الجنيه الذهب : 5000 جنيه

الأوقية: 1301 دولار

رواج سوق الذهب

شهدت حركة المبيعات في مصر رواج خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 علي حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى أمن.

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