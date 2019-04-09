أسعار الذهب اليوم 9-4-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-4-2019 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 3 دولار فى التعاملات الفورية.
وأصبحت اسعار الذهب في مصر كالتالى:
عيار 18 : 535 جنيها
عيار 21 : 625 جنيها
عيار 24: 714 جنيها
الجنيه الذهب : 5000 جنيه
الأوقية: 1301 دولار
رواج سوق الذهب
شهدت حركة المبيعات في مصر رواج خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 علي حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى أمن.
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