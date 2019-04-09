شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 -4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الريال السعودى استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-4-2019، حيث ثبت استقر سعر الريال عند 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: