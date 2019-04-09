مميش: قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور 62 سفينة بحمولة 4ملايين طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 62 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 41 سفينة، بحمولات 2.5 مليون طن، فيما عبرت 21 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بحمولات 1.5 مليون طن.

وشدد الفريق مميش، على أن حركة الملاحة بالقناة تسجل يوماً تلو الأخر زيادة في أعداد وحمولات السفن...