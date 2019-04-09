شكرا لقرائتكم خبر عن الدين العام في لبنان يرتفع إلى85.25 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

سجل إجمالي الدين العام في لبنان في نهاية فبراير 2019، ارتفاعا سنوياً بنسبة 4.57%، ليبلغ 85.25 مليار دولار، مقارنة بإجمالي الدين العام خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ 81.52 مليار دولار.

وعزا بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية ارتفاع إجمالي الدين العام اللبناني إلى ارتفاع الدين بالليرة اللبنانية، والذي يمثل 60.41% من إجمالي الدين، مسجلا 51.5 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين بالعملات الأجنبية، الذي استحوذ على 39.59% المتبقية، ليصل إلى 33.75 مليار دولار.

وأوضح البيان أنّ صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بلغ 76.55 مليار دولار في نهاية فبراير 2019، مرتفعاً بنسبة 9.05% سنوياُ.