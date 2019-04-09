شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإغلاق مقر إدارى لشركة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 83 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، قرارات إدارية لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بشأن إنهاء حالة إغلاق بعض المقار السياحية، لمزاولتها العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة. وأكد القرار إنهاء حالة الإغلاقة لمقر إدارى يقع فى الغردقة محافظة البحر الأحمر بعد تعديل النشاط ليصبح محل بيع أدوات الغطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإغلاق مقر إدارى لشركة بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.