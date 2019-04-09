شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنخفض مع تأثر إيرباص سلبا بتهديد رسوم أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم، الثلاثاء، بعد أن تعرضت لضغوط بسبب أداء إيرباص لصناعة الطائرات ومورديها الذين تأثروا سلبا برسوم تجارية أمريكية مقترحة، فيما ظل المستثمرون في حالة من الحذر مع أسبوع حافل بالأحداث.

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07%، مع تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% وانخفاض المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.1%.

وانخفضت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات 2.5% بعد أن اقترح الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم على قائمة من منتجات الاتحاد الأوروبي من بينها الطائرات التجارية الكبيرة ومكونات.

وتسعى واشنطن للرد على دعم تزيد قيمته عن 11 مليار دولار يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى إيرباص، خلُصت منظمة التجارة العالمية إلى أنه يسبب "تأثيرات مضرة" للولايات المتحدة.

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وخسرت أسهم شركات التوريد لإيرباص مثل سافران وليوناردو وداسو بين 0.7% و1.2%.

ويُبقي المستثمرون أنظارهم أيضا على قمة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين اليوم سيسعى خلالها التكتل إلى إقناع بكين بفتح أسواقها.

ونزلت أسهم نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية ما يزيد عن 2%، لتكون من بين أكبر الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600، في أول يوم للتداول بعد أن فصلت ألكون المتخصصة في منتجات العناية بالعيون التابعة لها. وارتفع سهم ألكون 32% في أول أيام التداول.