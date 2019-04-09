شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دريك آند سيكل" تقر خطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت عمومية شركة دريك أند سكل إنترناشيونال التي عقدت أمس خطة إعادة الهيكلة واستمرارية نشاط الشركة.

ووافق المساهمون خلال العمومية على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة، وبيع أسهم الشركة في "واحة الزاوية"نظراً لوجود طرف ذي علاقة.

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وذكر المجلس أنه تلقى عرضاً بقيمة 96 مليون درهم مقابل الحصة، مع العلم بأن صافي ما تم دفعه مقابل الحصة كان 65 مليون درهم، بحسب صحيفة الخليج.

واجتمعت عمومية الشركة أمس، بعد تأجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني الأسبوع الماضي، وبحضور 27% من المساهمين، وافق 99% منهم على استمرار النشاط، رغم وصول إجمالي مديونيات الشركة والتزاماتها إلى 6.5 مليار درهم.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت، في نوفمبر الماضي، بتعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً.