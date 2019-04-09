شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة"تتخارج من حصة في سيبسا الإسبانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "كارلايل"، المسجلة ببورصة ناسداك، أن صناديق استثمارية تابعة لـ"كارلايل"سوف تستحوذ على حصة أقلية بشركة "سيبسا"، المملوكة بالكامل لمبادلة، والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن قيمة الشركة الإجمالية تبلغ 44 مليار درهم مايعادل 12 مليار دولار.

وتتراوح الحصة المقرر الاستحواذ عليها بين 30% 40%، وتقدر بنحو 3.6 مليارات دولار إلى 4.8 مليارات دولار بمايعادل 13.2 مليار درهم - 17.6 مليار درهم.

وتعد "سيبسا" أكبر شركة خاصة في مجال عمليات النفط والغاز على مستوى القارة الأوروبية، وسوف تخضع صفقة البيع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ويتوقع اكتمالها بحلول نهاية العام 2019.

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وتدير الآن أصولاً على امتداد سلسلة القيمة في قطاع النفط في أكثر من 20 دولة، محققة عوائد مستدامة.

وتعمل أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة، وتضم أصول الشركة احتياطات نفطية كبيرة في حقلي "أم لولو"، و"صرب" البحريين بأبوظبي.

وتعد "سيبسا" منتجاً رئيسياً للنفط في الجزائر، كما تدير عمليات في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وكانت "مبادلة" قد اتبعت استراتيجية لبيع هذه الحصة في "سيبسا" من خلال اعتماد خيارين أساسيين، تمثل الأول بطرح اكتتاب عام بسوق المال في مدريد، والثاني من خلال السعي لإبرام صفقة خاصة مع أحد الشركاء المحتملين.

وفي أكتوبر الماضي، قررت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي تأجيل طرح شركة سيسبا الإسبانية للخدمات النفطية بسوق الأسهم.