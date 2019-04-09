شكرا لقرائتكم خبر عن "أركان" الإماراتية تخطط للتوسع عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء "أركان" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تجري مباحثات جدية للدخول إلى أسواق بنجلاديش في سياق خطط الشركة توسيع رقعة أسواقها الحالية.

وأشار الظاهري إلى أن الشركة تعمل حالياً في أسواق عمان والسعودية والفلبين وسنغافورة ودول إفريقية أخرى بالاضافة إلى السوق المحلي.

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وأوضح أن الشركة تخطط لتنويع محفظتها الإنتاجية وتحسين مواصفات المنتجات بناء على متطلبات العملاء ووفقاً لمعايير الانتاج العالمية، بحسب صحيفة الخليج.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد أمس في أبوظبي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال (حوالي 43.75 مليون درهم) عن نتائج أعمال الشركة 2018.

وحققت الشركة بنهاية السنة المالية 2018 إيرادات إجمالية بقيمة 967.63 مليون درهم، كما نما صافي أرباحها بنسبة 77% إلى 53.46 مليون درهم.