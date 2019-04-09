شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أركان لمواد البناء تُقرّ توزيع 44 مليون درهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المستحقين من المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال، بما يمثل 43.75 مليون درهم عن السنة المالية 2018.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد حققت الشركة بنهاية السنة المالية 2018 إيرادات إجمالية بقيمة 967.63 مليون درهم، كما نما صافي أرباحها بنسبة 77% إلى 53.46 مليون درهم.

ويعود النمو القوي إلى زيادة هامش الربحية وتحقيق وفورات في تكاليف التمويل نتيجة تحسن إدارة السيولة النقدية وسداد قروض مستحقة.

كما يعود ذلك النمو بالأرباح السنوية إلى تسجيل جزء من إيرادات بيع أصول مصنع الإمارات للإسمنت الذي تم إغلاقه في نهاية 2016، وذلك بمبلغ 21.9 مليون درهم.