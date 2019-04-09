الان تتابع جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
توقع بنك جولدمان ساكس تعزز الوضع الذي يرتفع فيه السعر الفوري للنفط مقارنة مع السعر في العقود الآجلة، وزيادة متواضعة في الأسعار، في ظل تقديرات بانخفاض المخزونات، مع توقعاته الحالية لـ”برنت” في الربع الثاني من 2019 عند 72.5 دولار للبرميل من 65 دولارا للبرميل سابقا.
وأورد البنك أنه يتوقع تراجع أسعار النفط تدريجيا من هذا الصيف، نظرا لزيادة في إنتاج النفط الصخري وإنتاج “أوبك”، موضحا أنه يبقي على توقعه لأسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل فيالعام المقبل.
وقال جولدمان ساكس إن التوقعات المحدثة للعرض والطلب تشير إلى أن سوق النفط العالمية لا تزال تشهد عجزا بواقع 0.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.
وأفاد البنك أن توقعاته لنمو الطلب العالمي في 2019 تظل أعلى من متوسط توقعات السوق عند 1.4 مليون برميل يوميا.
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