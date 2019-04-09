الان تتابع الذهب يرتفع بعد بيانات أمريكية ضعيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء،لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسةالسابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1299.34دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1303.20 دولار للأوقية.

ورفعت الصين، أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، احتياطيات الذهب بواقع 0.6 بالمئة الي 60.62 مليون أوقية في نهاية مارس آذار حسب بيانات البنك المركزي.

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وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، رفعت تركيا أيضا حيازاتها من الذهب في مارس آذار.

وتراجع الدولار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.

وسجل الدولار أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية منذ 20 مارس آذار في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن الطلبيات علي السلع المصنعة في الولايات المتحدة انخفضت قليلا في فبراير شباط وأن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ وسط زيادة في المخزونات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 902.56 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار 2018 في الجلسة السابقة.

وفقد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1375.70 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.25 دولار للأوقية.