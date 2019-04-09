76% ارتفاع طلبات تحديث الصكوك العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 4 أشهر، مقارنة بإجمالي الطلبات في 1439 البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث، بحسب إحصائيات الوزارة.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة العدل أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنويا يبلغ أكثر من 23 ألف عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسة الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة. ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألف طلب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يمثل قفزة نوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الالكترونية، مبينة أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقا لاستلام الصك المحدث.

يذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الالكترونية المحدثة. وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، والتي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والتي تعمل على أكثر من 300 مبادرة لرفع تنافسية المملكة عالميا.

طلبات تحديث الصكوك العقارية

الكترونيا

الفترة: 4 أشهر

العدد: 52,800طلب

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بشكل يدوي

الفترة: كامل عام 1439

العدد: 30,000طلب

متوسط عمليات التحديث المكتملة

العدد في 1439

23 ألف عملية

العدد المتوقع في 1440

46 ألف عملية

كتابات العدل في المدن الرئيسية