2.01 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر شعبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2.11 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن المبالغ المصروفة تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي وصلت إلى 1.38 مليار ريال، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء بقيمة 191.38 مليون ريال، إضافة إلى 101.4 مليون لسداد جزء من فواتير الكهرباء، و336.4 مليون ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
معاشات الضمان لشهر شعبان
إجمالي المصروف
2,011,721,989 ريالا
معاشات ضمانية
1,382,528,371ريالا
مساعدات غذاء
191,384,508ريالات
جزء من فواتير الكهرباء
101,409,110ريالات
بدل غلاء
336,400,000ريال
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