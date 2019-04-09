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تراجع جماعى طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2378 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19085 نقطة.

 

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1717 نقطة.

 

 

 

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