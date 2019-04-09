شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0.453 درهم، في ظل استمرار ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، كما يتداول السهم حاليا في قناة هابطة قصيرة الأجل، مما نتوقع معه مزيدا من التراجعات قد تصل الى مستوى العدم 0.41 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.48 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط