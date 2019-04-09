شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة بالاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.383 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 0.40 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ بداية شهر فبراير الماضي، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.35 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.4 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط