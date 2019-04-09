شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 1.36 درهم، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.36 درهم طيلة الأسبوعين الماضيين، ومصحوبا بتدني ملحوظ في كمية التداول، مما نتوقع معه انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.37 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط