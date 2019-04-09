شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 12 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 12.20 درهم، في ظل تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 12.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 11.80 وبين مستوى المقاومة هو 12.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط