شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.44 ومستوى 0.48 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز المستوى الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.487 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر فبراير الماضي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليتحول بذلك الى الاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 0.55 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.47 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد