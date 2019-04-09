شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.889 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.92 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.79 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط