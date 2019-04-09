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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5.06 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 5.11 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 5.12 درهم، والذي ساهم في دفع السهم لاسفل ليغلق عند نفس سعر الفتح، وفي ظل استمرار الميل الهابط على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 5.02 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.12 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.09 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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