شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء عند مستوى 1.77 درهم، ليخترق بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 1.66 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.75 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.78 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط