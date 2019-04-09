شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يتداول في نطاق ضيق للغاية -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 15.20 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، ومازال السهم يتداول في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 15.10 ومستوى 15.30 درهم، وفي ظل حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.17 وبين مستوى المقاومة هو 15.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد