شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السودانية للإتصالات (SUDATEL) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 0.375 درهم، وذلك بعدما فشل في الاستقرار اعلى مستوى المقاومة 0.39 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.405 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط