شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.7096 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7101، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7090، بينما حقق الأعلى له عند 0.7113.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.7% مقابل 0.8% في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.1% كانون الثاني/يناير الماضي.