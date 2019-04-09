شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد أند بورز" يغلق مرتفعاً للجلسة الثامنة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مدعومةً بقطاع التكنولوجيا وانتعاش أسعار النفط، فيما قلص "داو جونز" خسائره السابقة، بينما سجل "ستاندرد أند بورز" مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.



يأتي ذلك بعد استيعاب تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة الماضي والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 196 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، فيما استقر معدل البطالة دون تغيير.



ولم يركز المستثمرون على انطلاق مفاوضات تجارية جديدة هذا الأسبوع بالفيديو كونفرنس بين الولايات المتحدة والصين وسط ترقب لنتائج ملموسة.



وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول بالإضافة إلى صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.1% مغلقاً عند 64.40 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.1% وأغلق عند 71.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 26341 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 26344 نقطة وأقل مستوى عند 26246 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 7954 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7956 نقطة وأقل مستوى عند 7892 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2895 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2896 نقطة وأقل مستوى عند 2880 نقطة.