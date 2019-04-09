شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع لالتقاط الأنفاس بعد مكاسب قوية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث تراجعت "الريبل" بشكل ملحوظ، في حين واصلت "بتكوين" ارتفاعها، وذلك بعد تقرير إيجابي من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي.



وأصدر المنتدى تقريره بشأن العملات الرقمية وتكنولوجيا "بلوك شين" قائلاً إن الريادة ستلعب دوراً في تطوير "بلوك شين" وأمانها الإلكتروني.



وأضاف التقرير أن الأمن الإلكتروني سوف يكون عرصة للخطر في الفترة القادمة وربما تتعرض المزيد من الشركات والبنوك حول العالم لقرصنة واختراق لبياناتها.

Advertisements



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.36 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.37 دولار وأقل سعر عند 0.35 دولار.



على النقيض، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 1.1% إلى 5218 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 5357.9 دولار وأقل سعر عند 5128.1 دولار.



يُذكر أن سوق العملات الرقمية سجل قفزات قوية خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت "بتكوين" أعلى حاجز خمسة آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر، فيما قفزت "الريبل يوم الجمعة الماضي بأكثر من 14%.