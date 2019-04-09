شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بحوالي 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، ولكنها تلقت دعماً اليوم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على المعادن وتجنب الأسهم، وذلك وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



ورغم التصريحات الإيجابية التي أحاطت بعدد من جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، إلا ان الأسواق سئمت على ما يبدو وتنتظر نتائج ملموسة لهذه المفاوضات لاسيما أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لم يعلن عن تفاصيل قمته المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج".

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وسوف يكشف البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع عما جرى في اجتماعه – الذي عقد الشهر الماضي – مما يعطي لمحات بشأن سياسته النقدية.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% وأغلقت عند 15.216 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.275 دولار وأقل سعر عند 15.075 دولار.