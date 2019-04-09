شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع أعلى 1.3 أمام الدولار مع ترقب اجتماعات "ماي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية وسط ترقب لنتائج الجولات التي تجريها رئيسة الوزراء البريطانية "تيريز ماي" مع زعماء دول أوروبية لبحث تأجيل الخروج من التكتل الموحد "بريكست".



وكانت "ماي" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي رسمياً تأجيل خروج بلادها من التكتل لما بعد الثاني عشر من أبريل/نيسان الجاري.

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وسوف تلتقي "ماي" بالرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالإضافة إلى المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" لبحث التوصل إلى صفقة بين أوروبا وبريطانيا يمررها البرلمان في بلادها دون معوقات.



جاء ذلك بعد فشل محادثات "ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" الأسبوع الماضي حول صياغة خطة بديلة للخروج من التكتل الأوروبي بعد رفض اتفاقها عبر البرلمان البريطاني ثلاث مرات.



وخلال التعاملات اليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3066، وسجل أعلى سعر عند 1.3075 وأقل سعر عند 1.3033.