شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الدولار توفر دعماً للذهب وتقوده للإغلاق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها الذهب الذي أغلق جلسة الإثنين على ارتفاع كما أنه اجتاز حاجز 1300 دولار مجدداً.



وتحولت أنظار الأسواق نحو صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء القادم بالإضافة إلى صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول هذا الأسبوع.

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من ناحية أخرى، استوعبت الأسواق نتائج تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي في مارس/آذار 196 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.8%.



هذا، وقد هبط مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% وأغلق عند 1301.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1307.9 دولار وأقل سعر عند 1295.5 دولار.