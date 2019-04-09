شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قبيل الكشف عن نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، وذلك مع تحول الأنظار بعيداً عن بيانات اقتصادية إيجابية والتركيز على نتائج أعمال الشركات في الربع السنوي الأول التي يبدأ تدفقها هذا الأسبوع.



وكان الدولار قد تلقى دعماً من تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الذي أظهر إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة في الشهر الماضي – أعلى من توقعات بإضافة 172 ألفاً – مع استقرار معدل البطالة.



ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسه "ماريو دراجي".

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من ناحية أخرى، سيكشف بنكا "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" عن نتائج أعمالهما عن الربع الأول خلال الأسبوع الجاري.



وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، سيعقد مسؤولو البلدين اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس هذا الأسبوع لبحث تذليل المزيد من العقبات التي تعوق التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:07 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.