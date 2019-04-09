شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يزيد مكاسبه ويرتفع أعلى 64 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التفاؤل بين المستثمرين حيال المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما يعزز الطلب على الخام.



ويستأنف مسؤولون تجاريون من كل من الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما هذا الأسبوع ولكن عبر "الفيديو كونفرنس"، بحسب ما ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو".

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:09 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة، وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وخلال التعاملات، ارتفع سعر خام "ويستت تكساس" بحلول الساعة 16:04 جرينتش بنسبة 1.6% إلى 64.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وصعد "برنت" بحوالي 1% إلى 71.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار.