شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن وتيرة بناء المنازل في كندا سجلت تعافياً خلال الشهر الماضي حيث سجلت 193 ألف وحدة مقارنة بالقراءة السابقة التي تم خفضها إلى 166 ألفاً.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:07 جرينتش بنسبة 1.5% إلى 64.02 دولار، وسجل أعلى سعر عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وصعد خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 70.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.9 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7507، وسجل أعلى سعر عند 0.7515 وأقل سعر عند 0.7465.