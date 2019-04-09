شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأمريكية في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات أول جلسة هذا الأسبوع في انتظار نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، واستيعاب بيانات الوظائف الشهرية.



وكانت وزارة العمل الأمريكية عن إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة، بينما توقع محللون إضافة 172 ألفاً.

Advertisements



وبعد هذه البيانات، ارتفعت أصوات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي تنادي الاحتياطي الاتحادي بضرورة خفض معدل الفائدة مجدداً.



ويترقب الكثيرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء القادم من أجل معرفة توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة.



وخلال التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:29 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 26304 نقاط، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7912 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2886 نقطة.