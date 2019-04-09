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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم مع عودة الطلب على المعادن والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مع عودة المستثمرين لشراء المعادن لاسيما النفيسة وسط استمرار الترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى ترقب أحداث هامة هذا الأسبوع.
كان تقرير الوظائف الشهري الأمريكي قد أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 196 ألف وظيفة في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة.
وعلى ما سيبدو، ينتظر المستثمرون نتائج ملموسة من المفاوضات التجارية المطولة بين واشنطن وبكين التي لم يتم التوصل من خلالها بعد إلى اتفاق تجاري نهائي، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل القمة بين رئيسي البلدين.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:09 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
وسوف يتم الكشف هذا الأسبوع عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي أسفر الشهر الماضي عن تثبيت الفائدة والتلميح بعدم رفعها هذا العام.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الياعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1350.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1364.3 دولار وأقل سعر عند 1335.2 دولار.
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