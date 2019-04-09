شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت أعلى 70$ للمرة الأولى فى 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد خلال خمسة أشهر ، ليعزز خام برنت تداوله أعلى 70$ للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر ، مع انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي ، مع استمرار جهود تحالف "أوبك بلس" فى دعم السوق ، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ، بالإضافة إلى تأثر إمدادات ليبيا مع اشتعال الصراع المسلح فى أكبر احتياطي للنفط فى إفريقيا.

بحلول الساعة 13:30بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.31$،وسجل أعلى مستوي 63.78$ الأعلى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 63.12$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 70.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.53$ ،وسجل أعلى مستوي 70.84$ الأعلى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 70.42$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.7% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد بيانات وظائف أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد الانخفاض الكبير فى إنتاج أوبك ، بالإضافة إلى انحسار نسبي لمخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، بالتزامن مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إعلان عن اتفاق تجاري شامل.

تعهد تحالف "أوبك بلس" بالاستمرار فى خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا خلال هذا العام.

وعلى حسب مسح أجرته وكالة "رويترز" أظهر انخفاض إمدادات أوبك من النفط خلال آذار/مارس لأدنى مستوياتها فى أربع سنوات ، ضمن إطار جهود المنظمة العالمية فى تحقيق التوازن سريعا فى السوق.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" يوم الجمعة أن بلاده شريك أساسي فى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ،وقد نزيد الإنتاج إذا لم يتم تمديد الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته فى 30 حزيران/يونيو القادم.

وقلص مخاوف تخمة المعروض العالمي أيضا العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ،و التي أدت إلى تراجع إمدادات البلدين العضوين فى أوبك ، بالإضافة إلى احتمالات تأثر إمدادات ليبيا بعد اشتعال الصراع المسلح على الحكم فى أكبر احتياطي للنفط فى إفريقيا.