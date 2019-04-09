شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بعد ثبات التداولات فعليا أعلى مستويات 5,000$ ، ومع استمرار الطلب القوى على أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول5,945$ بارتفاع قدره 58$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 5,192$،وسجلت أعلى مستوي عند 5,347$ الأعلى منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وأدنى سعر عند 5,171$.

حقق "البتكوين" يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تسارع الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم حقق "البتكوين" ارتفاعا بحوالي 27% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ شباط/فبراير 2018 ، مع دخول طلب كبير على العملة حرك الأسعار على نطاق واسع.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 186 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع استمرار صعود معظم العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

وقفزت القيمة السوقية للبتكوين يوم الاثنين إلى إجمالي 94 مليار$ ، والتي تعد أعلى قيمة سوقية فى خمسة أشهر ، فى علامة جديدة تؤكد على دخول أكبر عملة رقمية فى العالم فى سوق صاعد.

وارتفعت القيمة السوقية للبتكوين الأسبوع الماضي بأكثر من 20 مليار$ ، بفضل وجود طلب كبير على أكبر عملة رقمية فى العالم.

أعاذت وكالة "رويترز" الارتفاع الواسع فى أسعار البتكوين إلى وجود صفقة شراء كبيرة فى العملة الافتراضية الأكبر فى العالم لمشتري مجهول.

قال خبراء لرويترز إنه تم توزيع 20 ألف طلب بتكوين " حوالي 100 مليون$" عبر بورصات تشفير مقرها الولايات المتحدة Kraken و Coinbase وكذلك بورصة Bitstamp فى لوكسمبورج.

ودفع هذا الصعود الكبير فى أسعار البتكوين المستثمرين الصينيين إلى تحمل تكاليف أعلى مقابل الحصول على عملات البتكوين من خلال مكاتب التداول خارج البورصة OTC بعدما حظرت الحكومة الصينية تداولات العملات المشفرة فى 2017.

ولذلك ارتفعت أسعار خدمات OTC بشكل متصاعد مقابل العملة المحلية اليوان ، لتعكس الزيادة الكبيرة حاليا فى مستويات الطلب على العملة المشفرة "البتكوين".