شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، والمتضررة من توالي البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، والتي تدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 96.75نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.98 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد صدور بيانات متباينة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

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أظهرت البيانات ارتفاع الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية بأفضل من توقعات الخبراء خلال آذار/مارس ، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير يذكر ، مع تراجع فاق التوقعات لنمو الأجور خلال نفس الشهر.

يأتي تراجع الأجور ليدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، الأمر الذي يؤثر سلبا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 2.49% ، ليمدد تراجعه أكثر من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 2.54% المسجل فى أواخر الأسبوع الماضي.

ينتظر الاقتصاد الأمريكي فى وقت لاحق يوم بيان هام عن طلبات المصانع الأمريكية خلال شباط/فبراير المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.1% فى كانون الثاني/يناير.