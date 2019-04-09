شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تصعد لذروة أسبوعين بدعم تراجع الدولار وصعود النحاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وصعود أسعار النحاس بالسوق العالمي.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي0.8% حتى الساعة 12:24 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.23$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.10$،وسجلت الأعلى عند 15.24$ الأعلى فى أسبوعين ، والأدنى عند 15.09$.

فقدت المعدن الأبيض خلال تعاملات الجمعة نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة حوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار ،وضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، على وشك تحقيق أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وهو ما يصب فى صالح أسعار الفضة والمعادن الأخرى.

يأتي تراجع مستويات الدولار بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، خاصة بعد بيانات ضعيفة عن مستويات الأجور فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس ،والتي عززت من احتمالات تعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين بحوالي 0.8% ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، مع استمرار التفاؤل حيال اقتراب توصل الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.