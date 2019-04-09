الأسهم الأوروبية تتراجع بالتعاملات الصباحية بفعل مخاوف حيال أرباح الشركات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حيال أرباح الشركات خلال الربع الأول من هذا العام ، مع انخفاض قطاع صناعة السيارات بعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، بعدما فقد فى الجلسة السابقة نسبة 0.4% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.3% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بعد أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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تتراجع الأسهم فى الوقت الحالي مع تنامي المخاوف حيال أرباح كبرى البنوك والشركات خلال الربع الأول منذ هذا العام ، حيث تستعد البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة للإعلان عن نتائج أعمالها فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفض سهم ساب بأكثر من 1.5% ، بعدما أعلنت أكبر شركة تكنولوجيا فى أوروبا عن استقالت رئيس مجموعة الحوسبة الحاسبية لديها.

كما انخفض أيضا قطاع صناعة السيارات بعد صدور بيانات ضعيفة عن الميزان التجاري فى ألمانيا ، أظهر انخفاض الواردات والصادرات أكثر من المتوقع فى شباط/فبراير.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.1%.