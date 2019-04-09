شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمتضرر من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.45% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,297.41$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,291.63$،وسجلت أعلى مستوي 1,297.99$ الأعلى منذ 29 آذار/مارس الماضي ، وأدنى مستوي 1,291.44 $.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، وانخفضت بنفس النسبة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

Advertisements

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ، حيث دعم الاعتمال فى نمو الأجور فى الولايات المتحدة خلال آّذار/مارس ، قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 0.88 طن متري ،فى خامس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 761.67 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.