شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليخترق مستوى 1.1235 ويستقر فوقه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المحتمل خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1443 قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية، مع الإشارة إلى أن التداول دون 1.1235 من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1100.

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