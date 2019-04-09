شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تلقيه للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 5.69 ، طيلة ثبات المقاومة 5.95 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط