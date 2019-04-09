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شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل – 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ارتفع في آخر جلساته ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.61 نقطة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 135.19 ، ليستهدف مستوى المقاومة 140.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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