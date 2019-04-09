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نايك يقلص من مكاسبه – تحليل – 08-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له في آخر جلساته 86.16 ، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة الذي أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة عند 85.87 ، ليقلص من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.14% بما يعادل 0.12 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 85.87 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 88.59 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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