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شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يقلص من مكاسبه – تحليل – 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له في آخر جلساته 86.16 ، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة الذي أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة عند 85.87 ، ليقلص من مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.14% بما يعادل 0.12 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 85.87 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 88.59 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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