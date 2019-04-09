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شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع هو الثاني على التوالي بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 0.72 نقطة ، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم 97.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 100.21 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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