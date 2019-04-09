شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل – 08-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر من جديد أدنى مستوى المقاومة 387.36 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 292.47 إلى 446.01) ، وذلك نتيجة تلامسه مع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.28% بما يعادل -16.78 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 369.24 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 351.12 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط